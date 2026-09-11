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Мировое обозрение

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Медведев: слухи о мобилизации — враньё, ложь и провокация

Медведев: слухи о мобилизации — враньё, ложь и провокация

Разговоры о возможной второй волне мобилизации в России не имеют под собой никаких оснований. Об этом в ходе рабочей поездки по Северо-Западному федеральному округу заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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