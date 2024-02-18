Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Впервые в истории Apple

Брюссель наложит на технологического гиганта Apple первый в истории штраф в размере 500 млн евро за предполагаемое нарушение законодательство ЕС о музыкальных сервисах, сообщает The Financil Times со ссылкой на пять человек, непосредственно осведомленных о продолжающемся расследовании.

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