Впервые в истории Apple

Брюссель наложит на технологического гиганта Apple первый в истории штраф в размере 500 млн евро за предполагаемое нарушение законодательство ЕС о музыкальных сервисах, сообщает The Financil Times со ссылкой на пять человек, непосредственно осведомленных о продолжающемся расследовании.
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