Впервые в истории Apple

Брюссель наложит на технологического гиганта Apple первый в истории штраф в размере 500 млн евро за предполагаемое нарушение законодательство ЕС о музыкальных сервисах, сообщает The Financil Times со ссылкой на пять человек, непосредственно осведомленных о продолжающемся расследовании.