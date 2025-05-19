Пушилин не исключил переброску сил ВСУ от Красноармейска после взятия Богатыря

ВСУ после взятия российской армией Богатыря в ДНР могут скорректировать свои действия и перебросить силы от Красноармейска, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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