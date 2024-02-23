ПОЭЗИЯ
ГлавнаяБлогКомната для дебатовПравила сайтаВаши темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПОЭЗИЯ

163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Женщинам, плетущим в храме маскировочные сети (Юрий Михайлов)

Женщинам, плетущим в храме маскировочные сети (Юрий Михайлов)

Светло Светло… Не оттого, что бирюза В проемах не закрытых тканью окон, А оттого, что – храм и образа, И Господа всевидящее око, И женщин просветленные глаза…   Тепло… Не оттого, что горячи Сегодня калориферные блоки, А оттого, что огонек свечи – За здравие – и ясный, и высокий… И весть – издалека – не огорчит…   Покой… Не оттого, что горя нет – Оно теперь и днюет, и ночует Над степью, где жестокой схватки след – А оттого, что добрый труд врачует И гонит прочь из сердца сонный бред.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена НН
Юрий, от души благодарю за такие пронзительные стихи! Свет обязательно победит тьму!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору