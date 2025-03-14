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Заммэра Москвы рассказала о подготовке волонтеров к годовщине Победы

Заммэра Москвы рассказала о подготовке волонтеров к годовщине Победы

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В программу подготовки волонтеров к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне входят тренинги по организации мероприятий и акций, связанных с юбилейной датой, а также исторические лекции, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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