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Митрополия прокомментировала предложение прихожанке отравить мужа

Митрополия прокомментировала предложение прихожанке отравить мужа

Предложение митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) прихожанке отравить мужа не было призывом к преступлению, а лишь «шоковой терапией», необходимой ей в тот момент, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

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