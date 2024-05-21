Митрополия прокомментировала предложение прихожанке отравить мужа

Предложение митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) прихожанке отравить мужа не было призывом к преступлению, а лишь «шоковой терапией», необходимой ей в тот момент, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.