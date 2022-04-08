Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Броневатник Колорадский
    шо лавры хохлов покоя не дают? идиот пляЕсли в России зап...
  • Галина Попандопуло
    Я 1968 года и мои накопления в не государственном пенсионном фонде и всё замороженно и как мне жить дальше. там накоп...Для россиян 1968 ...
  • Konstantin Петров
    Лучше бы студентам не играть со следователями......В Новороссийске с...

В Ростовской области в рамках операции «Путина-2022» полицейские задержали двоих браконьеров

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2022» полицейские совместно с контролирующими ведомствами проводят комплекс специальных, профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности биоресурсов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх