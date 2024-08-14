НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Что за дебил писал заголовок? Дебил даже скопировать не может.Виталий Милонов п...
  • Александр
    да кому этот урод нужен!!! руки пачкатьАлаудинов заявил,...
  • Alex Zim
    А на королевскую мантию средств не хватило?Блогер Ида Галич ...

Спрос на ипотеку в Санкт-Петербурге и Ленобласти рухнул почти на 70% в июле

За этот период в Северной столице выдали 2940 ипотечных кредитов По информации «Объединённого кредитного бюро» (ОКБ), в июле 2024 года общий объём ипотечных кредитов, выданных в Санкт-Петербурге, сократился на 69% в сравнении с прошлым месяцем и составил 15,7 миллиарда рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх