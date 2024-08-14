Спрос на ипотеку в Санкт-Петербурге и Ленобласти рухнул почти на 70% в июле

За этот период в Северной столице выдали 2940 ипотечных кредитов По информации «Объединённого кредитного бюро» (ОКБ), в июле 2024 года общий объём ипотечных кредитов, выданных в Санкт-Петербурге, сократился на 69% в сравнении с прошлым месяцем и составил 15,7 миллиарда рублей.