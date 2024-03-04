Сейсмолог рассказал о возможности афтершоков после землетрясения вблизи Алма-Аты

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук Пётр Шебалин в беседе с RT отметил, что Алма-Ата является высокосейсмичным регионом, где возможны сильные землетрясения.
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