У каких животных самые прочные кости? Ответ вас удивит

В животном мире обычно работает одно правило — чем больше существо, тем оно сильнее. Можно предположить, что с костями такая же ситуация, ведь у крупных животных кости тоже крупнее, так как им необходимо выдерживать большой вес, соответственно, чем больше животные, тем прочнее его кости.
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