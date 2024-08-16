У каких животных самые прочные кости? Ответ вас удивит

В животном мире обычно работает одно правило — чем больше существо, тем оно сильнее. Можно предположить, что с костями такая же ситуация, ведь у крупных животных кости тоже крупнее, так как им необходимо выдерживать большой вес, соответственно, чем больше животные, тем прочнее его кости.