Длина космической глыбы составляет 671 метр. К Земле приблизится опасный астероид. В среду, 6 декабря, вблизи Земли пролетит астероид 139622 (2001 QQ142), который в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) называют "потенциально опасным".