Пещера Мелиссани - Melissani Cave

Пещера Мелиссани это пещера и сифон, расположенные на острове Кефалония, к северо-западу от Сами, примерно в 5 км (3,1 мили) к юго-востоку от Агия-Эффимия, к северо-востоку от Аргостоли и к северо-западу от Пороса.