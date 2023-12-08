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В Германии предрекли появление теневого канцлера

В Германии предрекли появление теневого канцлера

Государственные денежные средства ввиду срыва согласования бюджета на 2024 год окажутся под управлением ведомства министра финансов Кристиана Линднера, который может стать теневым канцлером вместо Олафа Шольца.

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