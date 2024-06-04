Спустя два года после смерти политика суд признал его внебрачного сына. Суд признал внебрачного сына Жириновского: какое наследство ему светит Спустя два года после смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, 3 июня 2024 года Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск внебрачного сына Олега Эйдельшейна.
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