БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

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Свежие комментарии

  • Nata
    Их степень не ниже хохляцкой. Можете не волноваться по этому вопросу.Вопрос в другом - как сосуществовать с такими "д...Ермека Тайчибеков...
  • Galina Bobryasheva
    Толя, закусывать надо!Что происходит по...
  • Nikolay Zakharov
    А ты видимо уже раб!Что происходит по...

Ермека Тайчибекова нещадно пытают в токаевских застенках на потеху националистам

Ермека Тайчибекова нещадно пытают в токаевских застенках на потеху националистам

Айнур Курманов.   Мы получили письмо Марлена Тайчибекова в Генпрокуратуру Казахстана с подробностями тех издевательств, которые осуществляются в отношении его брата политзаключённого Ермека Тайчибекова, которые повергают в настоящий ужас.

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Комментарии
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Василий А Местергази
От так называемых казахов ничего другого ожидать и не стоило...Кто с ними сталкивался, тот знает степень их &quot;хохлизма&quot;!
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3 час.
Лариса Галахова
Нужно создать петицию в защиту Ермека. Почему дип.представительство России молчит?
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2 час.
N
Nata
Их степень не ниже хохляцкой. Можете не волноваться по этому вопросу.Вопрос в другом - как сосуществовать с такими &quot;друзьями&quot;
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14 мин.

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