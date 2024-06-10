Айнур Курманов. Мы получили письмо Марлена Тайчибекова в Генпрокуратуру Казахстана с подробностями тех издевательств, которые осуществляются в отношении его брата политзаключённого Ермека Тайчибекова, которые повергают в настоящий ужас.
Ермека Тайчибекова нещадно пытают в токаевских застенках на потеху националистам
Комментарии
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Василий А Местергази
От так называемых казахов ничего другого ожидать и не стоило...Кто с ними сталкивался, тот знает степень их "хохлизма"!
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3 час.
Лариса Галахова
Нужно создать петицию в защиту Ермека. Почему дип.представительство России молчит?
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2 час.
N
Nata
Их степень не ниже хохляцкой. Можете не волноваться по этому вопросу.Вопрос в другом - как сосуществовать с такими "друзьями"
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14 мин.
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