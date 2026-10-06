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Нужно время: как помочь собаке из приюта освоиться в доме

Нужно время: как помочь собаке из приюта освоиться в доме

Быстрее освоиться в доме собаке из приюта поможет знакомый запах. Об этом «Известиям» рассказала зоопсихолог Юлия Розова.

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