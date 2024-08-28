В канун Дня знаний сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки соблюдения требований правил перевозки детей в автотранспорте

В Ивановской области сотрудники Госавтоинспекции, совместно с представителями ПДН территориальных органов внутренних дел, проводят рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных правил перевозки детей в транспортных средствах.
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