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Царьград

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Трое нападавших разыскиваются после жестокого нападения на рынке Владивостока

Трое нападавших разыскиваются после жестокого нападения на рынке Владивостока

На рынке Владивостока произошло жестокое нападение: трое неизвестных избили и ранили ножом 41-летнего мужчину.

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