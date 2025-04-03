Россиянам озвучили рекомендуемую дозу витамина С

Этот витамин при неправильном приеме может навредить здоровью Правда ли, что витамин C – это только полезное вещество? Его переизбыток может принести немало проблем организму, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
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