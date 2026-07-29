Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 563 подписчика

Российские власти ускорят повышение тарифов РЖД до 2026 года

Российские власти ускорят повышение тарифов РЖД до 2026 года

Российские власти приняли решение ускорить повышение тарифов «РЖД» на 2026 год. Кабмин РФ утвердил индексацию на 1 октября: грузовые перевозки увеличатся на 8,5%, пассажирские тарифы на дальние поездки вырастут на 9,2% для повышения качества услуг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии