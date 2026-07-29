Российские власти ускорят повышение тарифов РЖД до 2026 года

Российские власти приняли решение ускорить повышение тарифов «РЖД» на 2026 год. Кабмин РФ утвердил индексацию на 1 октября: грузовые перевозки увеличатся на 8,5%, пассажирские тарифы на дальние поездки вырастут на 9,2% для повышения качества услуг.