Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Каких мужчин боятся женщины на самом деле

В соцсетях когда-то был вопрос, собравший миллион обсуждений: если окажешься одна в лесу, кого предпочтёшь встретить — незнакомого мужчину или медведя? Выбор большинства женщин многих мужчин задел.

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