Путин: глубоководный порт с участием КНР и Белоруссии может появиться в Приморье

На Дальнем Востоке РФ с участием Китая и Белоруссии может появиться новый глубоководный порт. Об этом заявил президент России Владимир Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
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