Теперь официально: на преступления Чубайса указал отчёт - Коротченко дал оценку

Военный эксперт Игорь Коротченко дал оценку действиям бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Недавно выяснилось, что компания на грани банкротства – в этом эксперт видит признаки преступления её экс-руководителя, уже уехавшего за границу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии