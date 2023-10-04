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Теперь официально: на преступления Чубайса указал отчёт - Коротченко дал оценку

Теперь официально: на преступления Чубайса указал отчёт - Коротченко дал оценку

Военный эксперт Игорь Коротченко дал оценку действиям бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Недавно выяснилось, что компания на грани банкротства – в этом эксперт видит признаки преступления её экс-руководителя, уже уехавшего за границу.

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