Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин объяснил, что значит настоящая победа

Путин объяснил, что значит настоящая победа

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что для него означает победа. Он сделал это в ходе финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске.

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Комментарии
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Наталия
Я бы добавила, что Победа, это, когда ты, преодолев себя, стоишь, а твой враг повержен.
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1 м.
ВМ
Владимир Моргунов
ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕТ, НО НЕПОНЯТНО-ПОЧЕМУ НЕ ДЕЛАЕТ (ХОТЯ, ВО МНОГОМ ПОНЯТНО), ИМЕЯ ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ????????????????????????? СКОРО ВЫБОРЫ, ГОСПОДА ЕЕРОВЦЫ ??????????????
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1 м.
Александр Рожков
А мы что, себя побеждаем? Чудны дела твои, господи! Вот и, например, реформы в армии при Сердюкове проводили. И победили... Всё как Путин сказал. Всё в точку!
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1 м.