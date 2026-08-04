Путин объяснил, что значит настоящая победа

Наталия Я бы добавила, что Победа, это, когда ты, преодолев себя, стоишь, а твой враг повержен.

ВМ Владимир Моргунов ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕТ, НО НЕПОНЯТНО-ПОЧЕМУ НЕ ДЕЛАЕТ (ХОТЯ, ВО МНОГОМ ПОНЯТНО), ИМЕЯ ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ????????????????????????? СКОРО ВЫБОРЫ, ГОСПОДА ЕЕРОВЦЫ ??????????????