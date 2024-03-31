RT показал кадры уничтожения украинского ЗРК «Стрела-10» в ДНР

RT показал кадры уничтожения ЗРК «Стрела-10» Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике. На кадрах, которые сняты несколько часов назад в районе Старомайорского, показана работа 305-й артбригады группировки «Восток» Вооружённых сил России.