За сутки в регионах подали 30619 заявлений на участие в ДЭГ

В регионах, где голосование пройдет в течение двух и трех дней, начался прием заявлений на голосование по месту нахождения (Мобильный избиратель) и участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), сообщается в Telegram-канале "ЦИК России".
В регионах, где голосование пройдет в течение двух и трех дней, начался прием заявлений на голосование по месту нахождения (Мобильный избиратель) и участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), сообщается в Telegram-канале "ЦИК России".
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