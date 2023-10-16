Желания и реальность

Мир таков, каков он есть: не лучше и не хуже Проблема в крайностях В популярной кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» эпизодический герой, сыгранный замечательным советским актёром Михаилом Глузским, произносит «кавказский».