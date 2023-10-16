Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Свежие комментарии

  • Владислав Владислав
    Статья ни очем. Текста мизер.Мы из СССР
  • Виктор Медведев
    Спасибо за публикацию. Родился и вырос около проходной завода ОР. И автора – Володю Спектора – знаю.В стуке колёс – «...

Желания и реальность

Желания и реальность

Мир таков, каков он есть: не лучше и не хуже  Проблема в крайностях В популярной кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» эпизодический герой, сыгранный замечательным советским актёром Михаилом Глузским, произносит «кавказский».

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