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В Крыму планируют оценить экологический ущерб от украинской блокады

В Крыму планируют оценить экологический ущерб от украинской блокады

Председатель комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов сообщил, что в Крыму планируется проведение комплексной экологической экспертизы для оценки размера ущерба от действий украинской стороны по блокаде полуострова.

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