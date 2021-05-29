В Крыму планируют оценить экологический ущерб от украинской блокады

Председатель комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов сообщил, что в Крыму планируется проведение комплексной экологической экспертизы для оценки размера ущерба от действий украинской стороны по блокаде полуострова.
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