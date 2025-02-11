Жители еще одного российского города сообщили о взрывах

Жители Саратова сообщили о звуках взрывов в небе. Об этом пишет Telegram-канал Mash. По данным Mash, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали местный нефтеперерабатывающий завод.
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