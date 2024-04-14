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Интересный Сочи | Куда сходить

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Спектакль “Онтье” в КЦ “Амфитеатр

Спектакль “Онтье” в КЦ “Амфитеатр” 🗓 30 апреля, 19:00 📍 Поляна 960 📍 500₽ “Онтье” — история о безграничной любви, о рыбаке и его крохотном острове, окруженном морем воспоминаний.

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