Что будет, если эксперимент со спутником Космос "2553" пойдет не по плану

Юрий Ильинов Было предложение взорвать ядерную на орбите спутников-шпионов Маска. Однако, там не написали о последующем радиоактивном поясе.

Виктор Горшков Идиотизм не лечится. В психбольнице таких определяют в отдельную палату с решетками на окнах и под круглосуточном наблюдении. Я верю ,когда - нибудь человечество найдет способ наглухо запечатать США от их идиотизма, до тех пор пока последний их идиот не помрет.