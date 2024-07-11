Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Что будет, если эксперимент со спутником Космос "2553" пойдет не по плану

Что будет, если эксперимент со спутником Космос "2553" пойдет не по плану

Свечение от взрыва Starfish Prime ТИХИЙ ОКЕАН ЗАСИЯЕТ: ЧТО, ЕСЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ СО СПУТНИКОМ КОСМОС "2553" ПОЙДЁТ НЕ ПО ПЛАНУ? Вот как ни крути, а у американцев во всем виновата Россия.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Было предложение взорвать ядерную на орбите спутников-шпионов Маска. Однако, там не написали о последующем радиоактивном поясе.
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16 час.
Виктор Горшков
Идиотизм не лечится.   В психбольнице таких определяют в отдельную палату  с решетками на окнах и под круглосуточном наблюдении. Я верю ,когда - нибудь человечество найдет способ наглухо запечатать США от их идиотизма, до тех пор пока последний их идиот не помрет.
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15 час.
Елена Вел
Было бы неплохо. Они там и правда как с ума все сошли. И чем дальше, тем хуже.
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15 час.

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