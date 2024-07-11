Свечение от взрыва Starfish Prime ТИХИЙ ОКЕАН ЗАСИЯЕТ: ЧТО, ЕСЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ СО СПУТНИКОМ КОСМОС "2553" ПОЙДЁТ НЕ ПО ПЛАНУ? Вот как ни крути, а у американцев во всем виновата Россия.
Что будет, если эксперимент со спутником Космос "2553" пойдет не по плану
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Юрий Ильинов
Было предложение взорвать ядерную на орбите спутников-шпионов Маска. Однако, там не написали о последующем радиоактивном поясе.
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16 час.
Виктор Горшков
Идиотизм не лечится. В психбольнице таких определяют в отдельную палату с решетками на окнах и под круглосуточном наблюдении. Я верю ,когда - нибудь человечество найдет способ наглухо запечатать США от их идиотизма, до тех пор пока последний их идиот не помрет.
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15 час.
Елена Вел
Было бы неплохо. Они там и правда как с ума все сошли. И чем дальше, тем хуже.
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15 час.
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