АП не одобрила смягчение законопроекта об оборотных штрафах за утечки данных

В начале апреля государственно-правовое управление администрации президента (АП) написало отрицательный отзыв на смягчающие ко второму чтению поправки законопроекта об оборотных штрафах за утечки перcональных данных (ПДн).
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