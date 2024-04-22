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АП не одобрила смягчение законопроекта об оборотных штрафах за утечки данных

АП не одобрила смягчение законопроекта об оборотных штрафах за утечки данных

В начале апреля государственно-правовое управление администрации президента (АП) написало отрицательный отзыв на смягчающие ко второму чтению поправки законопроекта об оборотных штрафах за утечки перcональных данных (ПДн).

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