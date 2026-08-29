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Слуцкий в интервью Карлсону заявил, что СВО завершится в обозримом будущем победой русского оружия

Слуцкий в интервью Карлсону заявил, что СВО завершится в обозримом будущем победой русского оружия

Лидер ЛДПР отметил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но ответит на любые провокацииАмериканский журналист Такер Карлсон взял интервью у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

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