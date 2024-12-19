‼️Обстановка в Дзержинске (Торецке) ➖🇷🇺Армия России продолжает свое продвижение вперед по всем фронтам — за последние дни есть значительное продвижение в Дзержинске (Торецке).
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‼️Обстановка в Дзержинске (Торецке) ➖🇷🇺Армия России продолжает свое продвижение вперед по всем фронтам — за последние дни есть значительное продвижение в Дзержинске (Торецке).
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