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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Митчелл Робинсон пропустит 6-8 недель из-за травмы голеностопа

Центровой «Нью-Йорка» выбыл из строя из-за стрессовой реакции в левом голеностопном суставе. Робинсон прошел обследование после того, как отыграл всего 12 минут в первом матче «Никс» в серии с «Пэйсерс» в понедельник.

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