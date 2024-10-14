ТАСС: Скрипаль заявил, что чувствовал себя в безопасности в Британии

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, заявил о своей полной безопасности в Соединенном Королевстве и отсутствии необходимости скрывать свою личность.
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