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Вести Севастополь

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День программиста в Севастополе: между кодом и философией

День программиста в Севастополе: между кодом и философией

Защиту национальных интересов в киберпространстве обсуждают в правительстве страны. Бизнес могут обязать использовать суверенную модель искусственного интеллекта, сообщило на неделе издание «Коммерсант».

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