Украина потеряла очередной истребитель F-16

Воздушные силы Украины сообщили о потери еще одного истребителя F-16. Самолет ночью 16 мая выполнял боевое задание по отражению воздушной атаки, но на борту возникла «нештатная ситуация», пилот отвел истребитель от населенного пункта и катапультировался, сообщили украинские военные.
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