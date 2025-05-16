Украина потеряла очередной истребитель F-16

Воздушные силы Украины сообщили о потери еще одного истребителя F-16. Самолет ночью 16 мая выполнял боевое задание по отражению воздушной атаки, но на борту возникла «нештатная ситуация», пилот отвел истребитель от населенного пункта и катапультировался, сообщили украинские военные.