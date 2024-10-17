РФПИ поддержит разработчика систем видеоаналитики для промышленности VizorLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует вложить средства в VizorLabs, одного из главнейших российских разработчиков промышленных систем компьютерного зрения и видеоаналитики на базе искуственного интеллекта (ИИ).
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