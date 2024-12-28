Как будут работать астраханские отделения соцфонда России в праздничные дни

В этом году клиентские службы фонда завершают прием 28 декабря. Чтобы у россиян была возможность обратиться за услугами во время праздников, 4 января офисы фонда проведут обслуживание по сокращенному графику.
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