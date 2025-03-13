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Плющев об «Авангарде»: «В плей-офф дойдут до полуфинала минимум. Буше собрал команду воедино, создал боевые звенья, они играют уверенно, поймали кураж»

– В «Авангарде» были вовремя приняты кардинальные меры по выходу из тяжелого положения, в которое команда попала в начале сезона.

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