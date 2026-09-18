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Аргументы и Факты

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Путин призвал обеспечить российские авиакомпании отечественными самолетами

Путин призвал обеспечить российские авиакомпании отечественными самолетами

Российские авиакомпании должны быть обеспечены самолетами отечественного производства. Об этом в пятницу на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин.

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