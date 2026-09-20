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Сохранила стать и обаяние: как сейчас выглядит Софи Лорен

Сохранила стать и обаяние: как сейчас выглядит Софи Лорен

В это трудно поверить, но легендарная Софи Лорен сегодня отмечает 92-летие. Да, годы берут свое, актриса уже почти не снимается и живет у себя в поместье в Италии.

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