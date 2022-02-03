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«Реал» с 2014 года не выходит в финал Кубка Испании

«Реал» завершил выступление в Кубке Испании в сезоне-2021/22. Команда тренера Карло Анчелотти вылетела из турнира после поражения от «Атлетика» (0:1) в 1/4 финала.

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