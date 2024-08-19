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Доброволец из Америки вступил в ряды ВС РФ, чтобы добиться справедливости

Доброволец из Америки вступил в ряды ВС РФ, чтобы добиться справедливости

В официальном Teiegram-канале Рен ТВ опубликовали информацию об американском военнослужащем, который принял решение вступить в ряды ВС РФ, чтобы принять участие в российской специальной операции на Украине.

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