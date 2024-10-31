Европейские рынки завершили торги среды в красной зоне

Европейские фондовые индексы закрылись снижением в среду, реагируя на целый ряд факторов. Основные события дня: Замедление роста: Опубликованные данные показали, что экономика Еврозоны выросла медленнее, чем ожидалось, что вызвало распродажи акций.
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