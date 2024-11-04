Размышления об исламизации страны, арабском языке в школах России и в ЕГЭ...

Алатырка

"Не отрегулировано должным образом. И как следствие, некоторые (ДАЛЕКО НЕ ВСЕ) представители мигрантов начинают жить не по законам страны, а по своим собственным представлениям. Да, мигранты совершающие преступления виноваты, но это не делает виноватыми законопослушных представителей их народа. Зато вместе в мигрантами, совершающими преступления, в одном ряду стоят те, кто создал для этого условия." и- конечно. Всего то процентов 90 необразованных тупых ишаков, которые к нам прутся, считают, что просто нормально поступать так, как повелось в их кишлаках-там их просто на лоскуты порежут за такое. Здесь им можно все - это внушают баи, посылающие сюда, продажные чинуши, легализующие и здесь , для диаспоры, помогающие отмазаться, и работодатели не желающие отвечать за диких кишлачников