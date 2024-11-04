ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Чуть больше недели назад, в России состоялся саммит БРИКС.
Размышления об исламизации страны, арабском языке в школах России и в ЕГЭ...
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Алатырка
"Не отрегулировано должным образом. И как следствие, некоторые (ДАЛЕКО НЕ ВСЕ) представители мигрантов начинают жить не по законам страны, а по своим собственным представлениям. Да, мигранты совершающие преступления виноваты, но это не делает виноватыми законопослушных представителей их народа. Зато вместе в мигрантами, совершающими преступления, в одном ряду стоят те, кто создал для этого условия." и- конечно. Всего то процентов 90 необразованных тупых ишаков, которые к нам прутся, считают, что просто нормально поступать так, как повелось в их кишлаках-там их просто на лоскуты порежут за такое. Здесь им можно все - это внушают баи, посылающие сюда, продажные чинуши, легализующие и здесь , для диаспоры, помогающие отмазаться, и работодатели не желающие отвечать за диких кишлачников
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19 час.
brigadier21 Snytsarienko
Знания иностранных языков - в любом случае хорошо. Вот попадает вам в плен смешанная группа из трёх наёмников: араба, хохла и англичанина, пассатижи в комплекте есть, а навыков переводчика нет, да и помочь некому, вот как допрос вести? Как узнать в каких банках у них счета и к каким картам какие коды? Ну и прочую полезную информацию пока их в штаб на официальный допрос не забрали. Так-что если хотите иметь успехи в интернациональном общении - учите, граждане, языки!!!
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14 час.
igor kim
Непонятно, зачем всем учить арабский язык, может лучше больше русский, математику и физику вместо арабского?
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39 мин.
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