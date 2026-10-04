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На Ямале выросла популяция атлантических моржей

На Ямале выросла популяция атлантических моржей

Ямальские Ученые вернулись из осенней экспедиции к мысу Тиутей-Сале. Они сообщили атлантические моржи вышли на лежбище, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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