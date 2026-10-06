Собянин: уничтожено еще девять дронов, направлявшихся к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем канале в мессенджере «Макс» о ликвидации еще девяти БПЛА противника, летевших к столице.
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