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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Детализация просто сумасшедшая»: 16-летний аниматор воссоздал второй трейл...

«Детализация просто сумасшедшая»: 16-летний аниматор воссоздал второй трейл...

«Детализация просто сумасшедшая»: 16-летний аниматор воссоздал второй трейлер GTA VI в стиле Lego, и фанаты в восторгеВышедший в мае второй трейлер криминального боевика GTA VI от Rockstar Games получил немало фанатских адаптаций, но недавняя интерпретация ролика в исполнении 16-летнего аниматора-самоучки оказалась одной из самых впечатляющих.

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